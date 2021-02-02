前一晚美股回升，反映科技股表現的那斯達克指數更急升2.5％。港股2日受此激勵，一舉重回29,000點關卡，不過收盤未能站穩在10日平均線（約29,317點）之上。

恒指2日開高485點，重回29,000點大關和10日線。早盤一度飆升618點來到29,511點的高點。午後恒指大盤升幅收窄，終場收升355點，漲幅1.23％，報29,248點。大盤全日成交額2,255.06億港元。

國企指數收報11,609點，升154點，單日漲幅1.35％。

恒生科技指數早盤一度升至10,000點以上，終場收升210點，漲幅2.16％，報9,976點。

龍頭股方面，騰訊港股2日最高來到748港元，終場收報724.5港元，收升1.8％，成交居首達194億港元。

成交第二大是2日股價一度破頂的美團，不過收盤前拉回，終場僅升1％，報395港元。

(工商 )