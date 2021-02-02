運達投顧分析師洪任浚表示，台股再度憑藉台積電（2330）的帶領下，大漲近349.96點，護國神山展現保衛台灣的力量，也保護了台股萬五價位不墜。台積電帶動一種「磁吸效應」，外資為買進台積電，必須來台灣市場交易，也帶動台股資金動能向上推進，這樣的趨勢可望於年後更加熱絡，屆時中小型標的將成為台積電之後的主流方向。

全球於2020年歷經新冠疫情後，並未出現金融風暴，可見投資銀行已從2008年金融海嘯當中記取教訓，也因沒有金融風險，股市只有漲多問題。不過，多頭市場總是會有修正時刻，修正完畢後，自然會回歸應有方向。

個股方面，本周納入投資組合的台積電，高階半導體需求強勁，股價沿月線走高，趨勢不變。

選股方面，個股間仍以輪動與輪漲模式為主，投資人需選擇具備成長力道之族群，且買在短線量縮整理之時，而台股中產業成長力道強勁的，包括半導體與車用電子。其中，車用市場中可留意晶片電阻，隨全球最大的電阻製造商日本村田陸續將產能移向車用，原先的消費性電子市場出現產能短缺，台廠可望補上日本所空下的缺口，被動元件市場近期供需吃緊，價格有望上調，而當漲價一旦成立，亦將帶動市場氣氛轉為樂觀。

(工商 )