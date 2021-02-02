宋仲基搭檔金泰梨、柳海鎮、陳善奎主演的韓國首部科幻片《勝利號》2日在首爾舉辦新戲記者會，繼2012年《狼少年：不朽的愛》後，再次與導演趙聖熙合作，宋仲基笑稱對方都不讓他演帥氣的角色，每次都是「髒兮兮」，但因爲從人物內心層面來看都是單純而明朗，所以他也不介意弄髒自己。

該片劇情設定在未來2092年，地球已成為一顆黯淡且人類將無法居住下去的星球，「勝利號」是以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船之一。問題飛行員金泰浩（宋仲基 飾）、引領勝利號的老張船長（金泰梨 飾）、黑幫頭目出身的勝利號輪機員朴虎（陳善奎 飾）、愛嘮叨卻充滿獨特魅力的機器人巴博斯（柳海真 飾），意外發現一個7歲的小女孩其實是大規模殺傷性武器「類人類機器人」，若交出去即可獲得200萬美金酬勞，但最後決定保護小女孩，並展開拯救地球的行動。

宋仲基還提到10年前就已聽導演說過《勝利號》的故事，再次接到提案依然感到相當有創意且震撼，第一次看劇本時覺得自己像小孩子一樣興奮，還想起了美國冒險喜劇《七寶奇謀》，只是將背景改成宇宙而已。曾奪下青龍電影最佳新人獎的金泰梨，這次飾演帥氣的宇宙飛船船長，雖然在一眾主演當中年紀最輕，但由於角色需要，能在拍戲時頻頻對3位前輩大吼大叫，讓她調皮地表示「相當痛快」。

這次還請來了曾出演《美國隊長》、《哈比人》的好萊塢演員李察阿米塔吉（Richard Crispin Armitage）飾演最終反派，李察透過影片表示很榮幸能受邀參與演出，還提到忘不了和宋仲基一同品嘗的水冷麵，更開玩笑爆料拍攝時被金泰梨狠咬的手指到現在都還很痛，讓金泰梨急忙解釋並稱拍完後有跟對方好好道歉。李察最後不忘獻上飛吻，調皮的宋仲基與柳海真也回以飛吻回應。

曾出演《雞不可失》的陳善奎，這次飾演輪機員，透露劇組特別借來大型船隻拍攝，讓他在輪機室內操作設備的橋段，但因為現場機械的聲音實在太大，讓他根本聽不到導演喊「Action」或「卡」的聲音，成為相當特殊的難忘回憶。柳海真也因為這次是飾演機器人，僅獻「聲」演出，求好心切的他還背上了電影《阿凡達》等好萊塢大片所使用的動態捕捉感應設備，儘管沒有在銀幕上現身，但其實都有在現場和大家對戲，也對於能參與韓國的第一部SF電影感到自豪。

《勝利號》斥資240億韓元（約6.4億元台幣），共找來韓國8家VFX企業和1000多名技術人員大規模投入視覺效果，有來自韓、美、中、法等世界各國的清掃船，打造出各種具1980到2000年代時代感和國家特徵的太空船，製作團隊更參考了NASA提供的即時ISS國際太空站畫面來刻劃宇宙空間，還使用了太陽能板和電池等多種道具以增添現實性，並加入了豐富的星系、銀河等天體層，完成了廣闊的宇宙空間。

對於電影即將在本周五（5日）下午4點在Netflix全球190國獨家上線，同時向全世界公開，宋仲基相當很激動也很期待，更形容這感覺就像是當上了國家代表隊成員一樣。

(中時 )