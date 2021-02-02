嘉義縣聯手北中南心臟科專家，結合AI科技推動全嘉心房顫動大篩檢，篩檢成果輝煌，今2日衛生局辦成果發表。（呂妍庭攝）

嘉義縣聯手北中南心臟科專家，結合AI科技推動全嘉心房顫動大篩檢，篩檢成果輝煌，今2日衛生局辦成果發表。（呂妍庭攝）

嘉義縣聯手北中南心臟科專家，結合AI科技推動全嘉心房顫動大篩檢，去年度共篩檢1萬5000人，揪心房顫動233人，有效降低患者5年內64％中風、39％失智發失率、26％死亡率及其他心臟疾病發生率，篩檢成果輝煌，今2日衛生局辦成果發表，強調未來會持續在3＋1行動醫療、複合式篩檢及其他設站方式提供心房顫動篩檢服務。

研究顯示，心房顫動病人發生腦中風的機會是正常人4倍以上，易發生在高齡、高血壓，心衰竭，糖尿病等病人，嘉義縣2020年聯手國際級心臟科權威，台中榮民總醫院院長陳適安，率北中南心臟專科醫師及結合AI智慧科技，啟動全嘉心房顫動大篩檢。

今2日上午於衛生局中庭召開記者會，縣長翁章梁指出，嘉義縣1年內共服務近1萬5000名鄉親，其中有233人因此項篩檢發現患有心房顫動，得以及早轉診治療，5年內大大降低中風發生率64％。

陳適安指出，嘉義縣為全台第一個推動心房顫動篩檢的縣市別具意義，不論未來國家是否能制定政策全面普及篩檢，都是非常有意義的篩檢計畫。

翁章梁也特別感謝陳適安院長，帶領台中榮總嘉義分院、台北榮總及嘉義長庚醫院優秀的醫師，共同為鄉親的健康把關，透過篩檢及早發現，便能及時轉介治療，大幅降低中風、心肌梗塞、癡呆、死亡等風險。

(中時 )