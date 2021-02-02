38歲朝美穗香（Mihiro）是超人氣AV女團「惠比壽麝香葡萄」的元老級成員，她當年以寫真女星身分下海加入AV界，轟動一時，並在2010年選擇引退，專心在演藝圈發展。在2009年結束與替身演員丈夫3年多婚姻的朝美穗香，近日在電視節目上公開徵婚，吸引超過800人搶報名，最終由43歲美容師擊敗多金工程師帥哥脫穎而出，而朝美穗香選擇美容師的原因更是引發網友熱議。

曾是超人氣AV女優的朝美穗香，近日在日本節目中穿著「白無垢」公開徵婚，消息一出讓所有男性都瘋了，瞬間吸引超過800人報名。在歷經重重的考驗後，朝美穗香從800人報名者中，選出了33歲IT公司顧問與43歲美容師做最後PK。

朝美穗香近日穿著白無垢在電視節目公開徵婚。(取自YouTube)

朝美穗香（Mihiro）徵婚全紀錄

IT公司顧問與美容師兩人都沒有過婚姻紀錄，而IT公司顧問不僅外型年輕又帥氣，還擁有年收破千萬日幣的高收入，不過最終朝美穗香卻選擇了收入只有IT顧問一半，約600萬日幣年收的43歲美容師，原因更是讓網友訝異，朝美穗香：「他讓我感受到厚實的胸膛與包容力。」兩人決定以結婚為前提展開交往。

33歲IT公司顧問與43歲美容師大對決。(取自YouTube)

朝美穗香的徵婚結果一出爐，果然引發廣大網友熱烈討論，不少人就認為IT公司顧問實在太慘了，「選個比自己年紀大的都不選工程師」、「有800人搶，其實第二名已經很厲害了」、「工程師哭哭」、「工程師把Mihiro當女神，所以想娶她，結果被Mihiro拒絕，好慘」。

(中時新聞網)