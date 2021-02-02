◎桃醫清零計畫明啟動 2088人PCR檢測

部立桃園醫院今天沒有再新增確診個案，指揮中心也宣布，2月3日起一連三天將執行回溯採檢，包含醫院員工與外包，一共採檢2088人。

◎印尼盼6千移工來台解禁 陳時中：看勞動部怎麼談判

由於去年接連爆出印尼移工確診案例，加上對當地檢驗報告結果存疑，台灣去年底暫緩印尼移工輸入至今。近期印尼擇定了80多家值得信賴的醫院，盼台解禁移工政策，讓6000多名移工來台。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，現在他們有誠意地做選擇，看看勞動部怎麼做談判。

◎王品三大人氣餐廳 星級外帶年菜端上桌

春節全家相聚吃個團圓飯，王品集團感謝大家支持，同時許多消費者反應，希望除夕夜當天，能吃到最鮮美的料理，王品集團三大人氣餐廳「青花驕」、「莆田PUTIEN」、「沐越 Mu Viet 越式料理」，以經典菜色幫您準備豐富澎湃的年菜外帶組合：團圓必吃火鍋、米其林星級年菜、越式料理通通有。

◎粉紅狂潮來襲 嚴選5大賞櫻勝地

每年2月初開始，全台就進入了大量的粉紅狂潮，各地均有許多賞櫻好去處。雄獅嚴選2021全台五大賞櫻勝地，依序為武陵農場、阿里山、九族文化村、新竹山上人家、司馬庫斯。其中武陵農場為國人最愛的賞櫻人氣景點，花季盛開的紅粉佳人櫻花是台灣特有種，綿延數百公頃的粉紅浪潮總讓人置身夢幻中。

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(中時新聞網)