中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布一例日本境外移案個案，案913是歷經9採陰轉陽才確診，令外界嘖嘖稱奇，有人形容案913的病毒宛如練了九陰真經，太詭詐強大，今日卻傳出他疑似謊報症狀，是為求公費採檢。對此，台大醫院前感染科醫師林氏璧感嘆，台灣拘泥於個案疫調，宛如在精緻古典刻花，比起國外嚴峻的疫情，我們有如活在平行世界。

有關案913一例，雖傳出他疑似裝病，以便做公費檢測，林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分析，對其病情的解讀基本不變，認為他應該就是個疾病後期陰陰陽陽狀態的人，和俄羅斯芭蕾舞團，印尼移工還有今天的案915都類似。

觀看疫情記者會直播，案889、案908、案913被反覆提問。林氏璧不禁感嘆，哪個國家到現在還在執著一例一例的古典刻花疫調，斤斤計較兩人座位的位置，還有兩個人有沒有面對面？可不可能被傳染？台灣真的是平行世界呀。

林氏璧引述前疾管局副局長施文儀的說法，他去年2月21日曾在臉書疾呼，要指揮中心別再「刻花」，做學術層級的精緻疫調，只為總統和台灣爭一個不切實際的面子：無社區傳播，放著大局不做，陳時中指揮官也被這些瑣碎疫調細節綁架，無法思考未來的方向。儘管如此，林氏璧心情微妙的說，我們刻花刻了一整年……必須說這古典精緻疫調還真有用呀。

(中時新聞網)