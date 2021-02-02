為確保市售「電烤箱」的安全性，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作針對市售「電烤箱」主動進行查核，去年下半年購買10件樣品進行「品質項目」、「零組件比對」及「標示查核」檢測，檢測結果全部符合規定。

標準檢驗局特別呼籲，為確保網購商品之消費者權益，網路賣家於網路販售應施檢驗商品時，應於銷售網頁主動揭示商品檢驗標識或提供商品檢驗證書。消費者於網購平臺上購買到不符合規定之商品時，亦應儘速與網路賣家或網購平臺聯繫，以保障自身權益。標準檢驗局將持續與網購平臺合作，針對不安全及涉違規商品進行宣導及下架，以維護網路商品交易安全性。

標準檢驗局指出，電烤箱已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

(工商 )