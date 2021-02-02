為避免長租公寓平台再爆雷，北京及深圳等一線城市近日先後公布租賃市場新規，要求對分散式長租公寓的資金池嚴加監管，嚴格控制「租金貸」撥付對象，並對押金／超額租金進行專屬管理。

新浪財經報導，北京市住房和城鄉建設委2日公布「規範本市住房租賃企業經營活動的通知」，從限制資金池、強化開業訊息報送、加強租賃合同管理、細化裝修規定、建立租賃糾紛調解機制、強化聯合監管等方面，全面強化對分散式長租公寓企業經營活動的監管，防範住房租賃行業經營風險。

北京規定，住房租賃企業向承租人收取的押金應當通過北京房地產中介行業協會建立的專用帳戶託管，收取的押金數額不得超過一個月租金。

無獨有偶，深圳市住房和建設局在1日晚間公布「開展住房租賃資金監管的通知」的徵求意見稿，要求住房租賃企業開立唯一的住房租賃資金專用帳戶，用於收取承租人押金及租金，並與銀行簽訂協議接受對租賃資金的監管。深圳並要求，住房租賃企業收取押金及租金合計超過四個月租金數額的部分，由銀行進行監管。

(工商 )