金管會2日宣布，金鼠年台股最後一個交易日是本月5日，即星期五將封關，8日及9日雖有上班，但台股沒有交易，僅辦理結算交割作業，10日到16日開始休市5天，17日為金牛年的首日開市；金管會將要求證交所、櫃買中心及期交所，在休市期間密切注意國際經濟與股期市變化，隨時因應可能影響金融市場的重大事件。

證期局主秘高晶萍表示，若有國內外重大事件可能影響到股東權益或股價，將通報金管會，且要求受影響的上市櫃公司在17日開盤前2小時，必須在公開資訊觀測站發布重訊。

例如2020年農曆春節期間有新冠肺炎疫情，假期結束開盤首日前2小時，上市櫃公司應發重訊說明疫情對公司的影響。

金管會強調，在農曆春節假期期間會持續掌握內重要輿情、國際經濟與股市動向，同時要求證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所等四單位，在16日就要進行交易系統測試作業，確保17日新春開市能順利運作。

(工商 )