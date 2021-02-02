嘉義市慶昇醫院與嘉義基督教醫院為提升醫療服務品質，同時擴大醫院間的合作，兩院今2日正式簽約擴大合作，未來到慶昇醫院看診，等同到嘉基看診，期待為嘉義地區民眾提供全方位醫療服務。
慶昇醫院為提升醫療照護品質，配合健保署跨層級醫療合作計畫，特別尋求與嘉基合作，而嘉基為推動國家分級醫療、轉診，與建立垂直整合，決定與慶昇牽起友好橋梁，擴大雙方合作，讓民眾就醫時能達到三同與三省，同醫師、同服務、同品質；省路程、省時間、省費用。
嘉基院長姚維仁表示，過去慶昇醫院一直是嘉基好夥伴，是在地經營的老字號醫院，自2016年起，嘉基便開始支援慶昇醫院眼科，迄今已駐診超過10個醫療科，配搭醫事影像、病理、檢驗，可說是全方位支援，也因著雙方合作默契，利用兩院醫療、資訊、人力互通，建立病人無差別就醫環境，兩院無縫接軌，對於輕症病人分流與下轉更加暢通。
慶昇醫院院長楊舜博說明，這次雙方擴大結盟，更加提高嘉義地區民眾就醫可近性、便利性，免除病人到大醫院等候過久問題，也再次活化當地老字號地區醫院，可說是嘉義杏林美事。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。