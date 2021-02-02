2022屏東縣長選舉，國民黨前立委蘇清泉展現當仁不讓氣勢，有意代表藍營出征，但外傳部分支持者則屬意前立委柯志恩南下一搏；2日在屏東走訪基層的國民黨主席江啟臣直言，在艱困選區，需要有更多黨內同志一起來承擔，才有可能翻轉綠地變藍天。

蘇清泉在2018年與爭取連任的屏東縣長潘孟安同場廝殺，以6萬多票敗下陣來，近幾年持續走訪地方，更頻頻釋出消息，坦承「將再戰2022」；不過地方基層傳出勸進形象清新的柯志恩背水一戰，但當事人並未鬆口。

江啟臣不諱言，屏東對於國民黨來說屬於極度艱困的選區，必須由黨內優秀同志一起承擔，但黨內還是有一套選舉或協調制度，等制度出來後，就是鼓勵大家，越艱困的地方越要勇於嘗試，只有一次次表達要為屏東鄉親服務的態度還有誠意，才有可能翻轉頹勢。

目前民進黨包括現任立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄皆表態將參與黨內縣長提名初選，因案交保的蘇震清似乎也還未死心，日前蘇透過臉書表示，很感謝鄉親們雪中送暖，讓「阿忠」（蘇震清小名）在飽嘗被系統性打壓的逆境之中，能堅持在風雨中前行。

我始終相信證據會說話，司法會還給阿忠公道，「單純借貸、沒有賄賂」是事實，也是唯一的真相，阿忠會堅持捍衛清白到底，絕不辜負鄉親對我的期待。

對於蘇震清風波是否影響整個縣長戰局，江啟臣態度保守的說，地方狀況有時候不是外面看得到的，對此還是要審慎評估及瞭解。

(中時 )