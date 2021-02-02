南投市彰南路一處民宅，2日上午10點發生火災，消防隊員到場鋸破鐵門，搶救在客廳昏迷的95歲林姓婦人，進行CPR後送醫急救，在醫院曾經一度恢復心跳，但最終仍因傷重不治。

位於國立南投高商旁的民宅，窗口突然冒出濃煙，由於林姓老婦人行動不便，鄰居擔心她無法逃生，趕緊向消防局報案；南投縣消防局獲報，指揮南投、中興、草屯、碧興、名間及鳳鳴消防分隊，出動12輛消防車、救護車及警義消共60多人前往灌救，消防局副局長陳興傑也到場關切。

消防人員到場，發現鐵門深鎖，破門而入後，發現林姓老婦人在1樓客廳，已經被濃煙嗆昏，且失去生命跡象，消防人員為她進行CPR後，送往南投基督教醫院急救，雖然到院前已經沒有呼吸心跳，但在急救過程中，一度恢復心跳，然後又停止，經醫療人員搶救，最後仍告不治。

民宅客廳沙發及周邊雜物燃燒，因此造成濃灶煙密布，消防人員布線撲滅火勢後，逐樓查看沒有發現其他人，據了解，高齡95歲的林姓婦人，行動不便必須使用助行器，火災發生時，只有她一人在家。

消防人員在10點半控制火勢，研判起火點在1樓，財物損失約20多萬元，至於火災發生原因，還待火災調查科進一步釐清。

(中時 )