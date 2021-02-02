根據資策會調查報告指出，2020年上半年消費者首選行動支付比例首度超越實體信用卡及金融卡，安全及便利兩大特點，刺激行動支付普及率加速成長。網家(8044)旗下Pi拍錢包持續深耕會員經濟，拓展多樣化應用領域，目前已合作超過18萬個店點、會員數破100萬，為擴大服務體驗，今日宣布擴大「咖啡寄杯」販售品項類別及上線「發票紀錄」兩大服務，將攜手17Life針對超商內高頻率消費商品，推出多入組優惠方案，並與擁有450萬次下載數APP「發票存摺」合作，推出「發票紀錄」功能，讓消費者掌握更完整的消費概況，期望藉由推廣各類應用情境，使行動支付深入日常生活。

Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，近來零接觸的支付需求蓬勃成長，在經濟部2020年統計資料中，超商成為綜合商品零售業之首要消費通路，超越向來居首的百貨公司。因此我們除了積極延伸服務觸角至各種線上、線下場景，這次更瞄準高頻率消費的商機，針對消費者日常裡經常使用的支付品項，推出大組數的優惠，提升購物上的便利性、加速購物結帳流程，也同步增加會員黏著度及使用率。未來將持續開拓不同類別的高頻率消費品，像是生活用品、清潔用品等，讓行動支付走進全民消費日常，加速推動P幣生態圈。

看好超商的消費動能，Pi拍錢包攜手17Life拓展寄杯服務範圍，結盟全家便利商店及萊爾富兩大超商，並推出多款高回購頻率的消費品，刺激消費者再訪率；同時，為解決消費者經常忘記帶會員卡的困擾，推出「掃碼支付存會員點數及電子發票」服務，目前於全家便利商店、環球購物中心消費皆可一個步驟完成累點及載具儲存；7-ELEVEN、萊爾富、OK超商、頂好、清心福全等通路，提供掃碼支付電子發票自動歸戶的功能，提升消費便捷度。

Pi拍錢包指出，目前近5成Pi拍錢包會員已綁定電子發票，考量環保及服務便利性，且讓消費者掌握消費歷程，與擁有450萬下載次數的App服務「發票存摺」，推出「發票紀錄」功能，會員僅需於Pi拍錢包App中連結「發票存摺」，會員即可匯入電子發票，包含消費品項、金額、時間等，並整合「立即兌獎」功能，簡化查看步驟及流程。

(時報資訊)