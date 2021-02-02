第二屆金牌農村競賽各縣市初賽名單出爐，南市由玉井區天埔社區、佳里區漳洲社區勝出，將代表南市參賽，農業局2日頒獎，也安排上屆晉級者同台，象徵薪火相傳。（莊曜聰攝）

第二屆金牌農村競賽各縣市初賽名單出爐，南市由玉井區天埔社區、佳里區漳洲社區勝出，漳洲社區以木玫瑰、養鹿產業聞名，近年自辦的農遊行程很受遊客歡迎。（莊曜聰攝）

台南市第2屆金牌農村評選出爐，金牌、銀牌獎分別由玉井區天埔社區、佳里區漳洲拿下，行政院農委會從2017年起舉辦金牌農村競賽，每3年比賽1次，去年競賽開跑，吸引南市36個農村社區報名參加，依照規則，針對生產、生活、生態及未來性等四大面向進行書面及現場勘查審查，各縣市擇優代表參加全國決賽，金牌獎可獲得50萬元獎金。

這次的金牌農村競賽，全台共有22個縣市、784個社區報名參加，共選出42個社區代表進入決賽，3月起進行第一階段簡報審查，取出前20強，第二階段實地審查從4月開始，南市農業局2日在民治市政中心舉辦頒獎典禮，也請來上屆代表後壁區仕安、無米樂社區，傳承經驗，也為這次代表隊加油打氣。

天埔社區是南市首批參與農村再生計畫的社區，還有在地居民捐地建成、占地6公頃的沙田水土保持戶外教室，也是南部第1個通過的非官方環境教育場域認證場所，玉井是芒果主要產地，天埔社區則以絲瓜為代表產業，除了做成絲瓜麵線、米豆簽等風味餐外，還將絲瓜絡加工成絲瓜皂，又增加食農體驗，開發洛神花、豆腐乳等產品，社區自給自足。

漳洲社區面臨人口老年化問題，先從找回社區活力開始，先成立照顧關懷據點守護在地長輩，結合長照2.0、整合C級巷弄長照站，是南市唯一提供長輩臨時托顧喘息服務的社區，另外結合當地青農，連結養鹿、木玫瑰等特色產業，以及蜈蚣陣、童子軍文物等，推出社區小旅行，近年闖出名號，也讓社區生氣蓬勃。

台南市長黃偉哲表示，在中央、地方共同努力推動下，翻轉傳統農村意象，表現出農村的快樂與競爭力，又加入文化、產業發展的元素，呈現出多元生態、在地生活及豐富產業，希望這次的代表社區能接續第一屆參賽社區的佳績，展現台南農村實力。

(中時 )