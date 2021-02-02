牛年走春搶攻「遠距」商機！近日受疫情影響，雖然春節將至仍須以防疫優先，為讓用戶能安心防疫又兼顧娛樂、祈福等需求，亞太電信即日起推出新機、串流影音及線上點燈等多項新春優惠服務。

新年將至，手機也要舊佈新，亞太電信即日起至3月15日祭出「新春好禮1+1」限時4G優惠方案，凡攜碼及續約用戶，月付799元起，約期30期，即可專案價一次帶走兩支價值萬元的OPPO Reno 4Z 5G、Samsung A42 5G、及vivo X50s 5G等多款5G手機。

亞太電信Gt TV布局5G娛樂市場，2020年推出「5G Zone」專區，攜手內容商與平台商推出4K高畫質、多視角、直播影音串流服務；並新增VOD隨選館，上架百部電影、動畫、韓劇等，提供用戶優質的娛樂饗宴。Gt TV於29日獨家直播台灣具代表性經典搖滾天團脫拉庫樂團「望你早歸」4K高畫質演唱會，頗受好評。亞太電信指出，5G串流化影音應用蔚為趨勢，加上今年新冠肺炎影響下，帶動Gt TV流量創新高，5G直播演唱會觀看流量比2020年成長10倍。

春節將至，Gt TV推出限時優惠，即日起至2月底，原價199元月租費，現在只要月付139元，日付不到5元，即可擁有業界最多直播頻道的行動第四台有線電視，還有多款奧斯卡影帝主演的驚悚動作電影《超危險駕駛》、億萬票房製作團隊打造的動畫片《動物特攻隊》，以及韓國票房冠軍《菜英文沒在怕》等強片任你看。

祈求來年好運至廟裡點燈為許多台灣民眾新年祈福的習俗，亞太電信與自然互動科技(NaturalTEL)合作，搶先推出線上點燈服務，用戶可享半價優惠，還可選擇使用亞太電信帳單代收購買。

數位經濟浪潮來襲，亞太電信深耕電信帳單代收服務，讓用戶不需使用信用卡也能在Google Play及App Store等平台消費，2020年營收相較前年更成長15%以上，新型態支付方式大受好評。今年春節更與Google Play合作帳單代收新春活動，亞太電信用戶於活動時間內在Google Play上購買遊戲包，即享《跑跑卡丁車Rush+》、《爐石戰記》等十多款熱門遊戲限時優惠；使用小額付費購買艾玩天地《新笑傲江湖M》、《完美世界M》另享小額付費專屬優惠。

(科技)