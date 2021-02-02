世界羽聯（BWF）今年1月份在泰國曼谷的三站賽事結束，今天更新的世界排名，寶島一姐戴資穎持續穩坐女單世界第1寶座，包辦三站冠軍的男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋則從世界第7前進四名來到世界第3，創下兩人自2019年正式合作以來最高世界排名。

BWF世界排名以選手過去52周成績最佳的10戰賽事列入計算，但BWF世界排名從去年3月17日更新後，就因為新冠肺炎全球大流行、比賽延宕而暫時凍結排名，直到今天才又更新。

戴資穎在兩站超級1000系列的泰國公開賽女單決賽，均不敵西班牙名將馬琳（Carolina Marin）而屈居亞軍，年終總決賽終於「復仇成功」，在女單決賽力克馬琳摘冠，為泰國之旅畫下美好句點。

兩亞一冠的佳績，讓戴資穎維持女單世界第1席次，積分也突破10萬分，為10萬6075分，而她今天也在Instagram放上數張泰國賽事期間笑容滿面的照片，向球迷傳遞滿滿正能量。

在曼谷打下2冠1亞的馬琳，世界排名也提升，從第5前進到第3。

在泰國曼谷連三周奪冠的王齊麟／李洋，原本世界排名第7，靠著三冠加持，目前以8萬7923分躍居世界第3，王齊麟也改寫和前搭檔陳宏麟創下的世界第4個人最佳世界排名。

兩位男單好手周天成、王子維，最新世界排名分居男單世界第4和第9，周天成退了2個位子，王子維則是前進4個名次；在曼谷斬獲2冠1亞的丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），從世界第4爬升到第2，年終總決賽封王的同胞安東森（Anders Antonsen）維持在世界第3。

(中時 )