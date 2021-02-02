春節連假長達7天，南投縣衛生局關心民眾就醫不便問題，協調縣內10家醫院在春節期間，維持正常急診及住院服務，讓民眾安心過好年；民眾也可自行下載「全民健保行動快易通」APP，查詢醫療院所每天的開診情況。

衛生局提醒民眾，多數醫院除夕前1天（2月10日）還維持正常門診，但除夕（2月11日）至初三（2月14日），只有部分醫院開春節特別門診，到初四（2月15日）才恢復正常門診，請民眾就醫前，先查詢各醫院春節期間門、急診時間表。

衛生福利部中央健康保險署，為提供民眾年節期間及出遊就醫參考，提供相關開診資訊查詢，透過「全民健保行動快易通」APP，可查詢醫療院所每天的開診狀況、科別及提供流感藥物機構，或撥打中央健康保險署免付費服務專線（0800）030598查詢。

衛生局提醒民眾，年節期間務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，如出現類流感症狀應落實在家休息，以免病毒傳播。有關公費流感疫苗、抗病毒藥劑用藥條件及流感防治等資訊，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網或「流感防治一網通」網頁查詢，撥打免付費防疫專線1922或（0800）001922洽詢，也可撥打南投縣衛生局諮詢專線（049）2220904洽詢。

(中時 )