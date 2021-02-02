友訊(2332)今(2)日於證交所召開重大訊息說明會，將參與友勁(6142)私募股，預計認購股數為9768萬股，每股價格為新台幣8.19元，增資後將持股友勁比例增加到39.10%，董事長李中旺表示，看好友勁在智慧交換器的技術優勢，也會持續擴大與所有供應鏈合作關係。

李中旺表示，以往友訊的合作供應鏈中，明泰(3380)是負責高階產品、友勁則專注在新智慧產品，相當看好友勁在智慧交換器的技術優勢，已看中友勁在台南生產基地，未來能作為出貨策略生產基地，目前友勁在大陸與台灣產能各佔5成。

李中旺進一步說，未來友訊將持續擴大與所有供應鏈合作關係，會力拚讓友勁虧轉盈，目前友訊在友勁董事會中佔有一席董事，未來不會增加董事席次，會傾向透過增加持股，在管理方面持續深化。

至於今年缺料問題，李中旺表示，從高階原物料到低階都全面缺貨，但仍要力拚全年成長。

目前友訊交換器營收占比過半，其中企業用交換器為大宗，占整體營收4成，剩下1成則為電信及消費。

(時報資訊)