資深媒體人趙少康。(圖/本報資料照)

媒體人趙少康將回復國民黨籍，並有意參選黨主席，但因規定入黨1年才能選黨主席，他認為，細則不能超越母法，是故意技術性杯葛。對此，陸軍退役少將于北辰昨(1日)在政論節目中分析，這將是國民黨「打破重練的契機」。

國民黨暫訂7月24日改選黨主席，黨主席選舉作業細則預計4月出爐、5月公告。國民黨發言人盧宸緯說，根據規定，必須回復黨籍滿1年，且具中評委或中央委員身分等兩項要件，才能競選黨主席。

趙少康說，高雄前市長韓國瑜希望他能選黨主席，但他並沒有擔任過中評委、中央委員，即使回復黨籍，也不符今年參選資格，因此他對韓國瑜說，如果韓能解決這問題，他就參選。他強調，「能不能選主席不是我的事，是江啟臣的事，先拿到資格再說，沒資格就不能選。」

針對趙少康有意參選黨主席，于北辰1日在政論節目《新聞面對面》中談到，這是國民黨打破重練的契機，如果挺的住，那麼改革後會更堅強，若挺不住，從善如流，就這麼將就了、讓它過去了，那國民黨會變得更深藍，會向深藍的深水區再度靠近，即便氛圍會很熱鬧、國旗飛舞、黨旗飛舞，大家熱的不得了，可是對2024大選卻沒有幫助。

于北辰直言，現在國民黨需要的是「拓展」，也就是要突破同溫層，要講一些話讓那些不是很藍的人、淺綠的人、甚至沒有顏色的民眾，感受到講到心坎裡，「覺得國民黨不一樣」。他強調，國民黨一定要抓住這一塊，2024大選才有希望，「否則黨內熱呼呼，等到大選搞得冷冰冰，一點幫助都沒有。」

(中時新聞網)