立法委員蔡適應說，他的服務處也會捐贈口罩收納套。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

疫情升溫，基隆市許多社福機構為符合防疫標準，口罩使用量大增，口罩國家隊順易利實業有限公司董事長王薇琦、總經理黃德旺，為減輕其負擔，2日與立法委員蔡適應、基隆市工商發展投資策進會總幹事洪森永，邀請社福團體代表受贈，預計捐贈3萬個口罩給20個社福單位、機構。

順易利總經理黃德旺表示，感謝立委蔡適應、總幹事洪森永來協助媒合捐贈口罩，自從加入口罩國家隊後，有賴公司的員工們努力的配合，讓口罩產線的產能可以供給國家使用，目前各個廠區加總，每月產能已超越260萬片，希望能幫助到社會弱勢，盡社會責任。

人安基金會周泉宥站長指出，他會將受贈的口罩，分於配送寒士、單親家庭的物資中；基隆市家扶基金會陳美君主任則表示，家扶的孩子們需要兒童口罩和大人口罩，目前服務約2400名弱勢兒童，感謝順易利公司和立委蔡適應、總幹事洪森永的大力相助，減輕弱勢家庭負擔。

立法委員蔡適應說，為了守護人民的健康，順易利公司許多的員工在2020年一年之中，犧牲了自己的休假時間，努力的配合政府防疫的口罩需求，特別感謝王薇琦、黃德旺捐贈這批口罩，另外，他的服務處也會捐贈口罩收納套，發送給本市20個社福機構，希望2021年疫情可以平息。

(中時 )