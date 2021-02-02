台東基督教醫院院長暨小兒腸胃科醫師陳志成（右）建議多攝取優質蛋白質，可改善胃食道逆流症狀。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

胃食道逆流是成人常見的消化道疾病，台東基督教醫院院長暨小兒腸胃科醫師陳志成表示，兒童胃食道逆流症狀，與「賁門」未完全成熟有關；但成人則成因複雜，找出誘發原因之外，建議多攝取優質蛋白質，例如水煮蛋，增強賁門肌力，有助改善不適症狀。

陳志成坦言自己也是胃食道逆流病人，建議多攝取優質蛋白質，高度推薦1天2顆水煮蛋，可以讓肌肉更有力。另外得找出其誘發原因，他曾為了減重吃麥片，卻加劇胃食道逆流的不適症狀，甚至無法躺著睡覺，警覺可能是自己的身體對麥片過敏，去除過敏原、多吃優質蛋白質後，和胃食道逆流說「掰掰」。

陳指出，其實嬰幼兒溢奶或吐奶，就是俗稱的「淺腹」，一般長大後會改善，但也有嚴重的嬰幼兒胃食道逆流，會造成氣喘、吸入性肺炎，會有喘鳴聲、不斷咳嗽等症狀，建議少量多餐，喝完奶不要馬上平躺。

胃食道逆流是指胃中食物逆流到食道，平均每4人就有1人有相關症狀，賁門指食道與胃交界處的下食道括約肌，成人是因年紀漸長而鬆弛、無法正常收縮，造成胸口悶痛、灼熱感、噁心；嬰幼兒則是發育尚未完全，賁門肌肉力量不足，而造成溢奶、嗆奶、吐奶症狀。

此外，嚴重的胃食道逆流若控制不當，有衍發為食道癌的風險，建議長期有胃食道逆流的人，每半年或1年做定期胃鏡檢查追蹤。

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