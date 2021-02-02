由台東縣府出資興建的平價幸福住宅，在2020年交屋後仍爭議不斷，胡姓網友1日拍照發文「這個設計是什麼概念」，只見樓梯扶手卡在弱電箱前方，導致弱電箱根本打不開，引來逾600人按讚，被其他民眾大酸：大師級設計。

胡姓網友表示，友人因工作需要必須開啟弱電箱，到場卻發現箱門根本無法開啟，相當傻眼；其他網友紛紛留言「超前部署防小偷」、「大師級的想法，不是我們平民百姓能理解的」、「只好放棄第四台」。

對此，縣府建設處長許瑞貴回應，弱電箱使用率低，是為符合無障礙法規才如此設計。「怎會為了維修線路帶上拆裝扶手工具？」業者表示弱電箱內多為電話、電信等線路，很明顯是設計時未考慮周全，日後造成維修上耗時費力。

而建設處新建工程科長洪渝甯指出，經查該名網友非承購戶，照片來源是半年前的網路照片，她說，入住前已先帶住戶參訪，而當時已回應，由於弱電箱需要檢修時才會開啟，使用頻率不高，依照建築物無障礙法規，扶手高度在限制的情形下，決定以無障礙為優先考量，此外，該扶手為活動式扶手，必要時可拆卸。

由縣府出資8億元興建、總數300戶，位於台東市康樂火車站、史前文化博物館旁的幸福住宅，每戶售價約200多萬至400萬元之間，從登記購屋、施工至交屋期間爭議不斷。

(中時 )