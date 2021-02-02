37歲蔡亞臻曾是「豐年果糖」童星「糖糖」，當年因拍攝廣告家喻戶曉。去年10月間她與丈夫楊男乘機車雙載，在新莊化成路與五工一路口停等紅綠燈時遭後方廂型車追撞，蔡女當場捲入車底身亡，楊男則身受重傷。新北地檢署今依過失致死、過失致重傷、過失傷害罪嫌起訴李姓肇事駕駛。

蔡女童年曾和謝祖武合作，演出「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，並拍攝多部廣告、舉辦演唱會，「豐年果糖」讓她一夕走紅，但她成年後已逐漸淡出演藝圈。去年10月18日下午1時許，蔡女乘坐丈夫機車在新莊9號越堤道路口等紅燈，60歲李姓駕駛卻從後方高速衝撞蔡女機車，導致她與楊男被撞飛，現場機車零件散落一地，蔡女也因多處外傷、創傷性休克死亡。

李姓駕駛事後辯稱，自己因為要去見客戶，途中驚覺煞車失靈，又過於慌張，才未閃避連撞前方機車。檢方調查後認為，李男行為不只造成蔡女死亡、楊男重傷，就連前方一位32歲藍姓騎士也因衝撞而受傷，因此將他依過失致死、過失致重傷、過失傷害罪嫌起訴，並請法院從重過失致死量刑，不過，李男因事後主動自首，法院將審酌刑法減輕其刑。

(中時 )