安克生醫（4188）表示，健康意識興起，企業重視員工健康，以支持穩健生產力，帶動健檢市場活絡推展。對於影響工作狀態首當其衝的「睡眠呼吸中止症」，公司研發成功、10分鐘可完成檢測的智慧影像醫材「安克呼止偵」，能大量且快速檢測產生結果，已引起國內數家大型企業關注與接洽，準備納入員工健檢方案。

睡眠呼吸中止症傷害健康之餘，更在無形中影響到個人與企業生產力；以美國為例，2015年調查顯示，睡眠呼吸中止症預估帶來超過1,490億美金的損失，當中「企業生產力損失lost productivity」就預估近870億美金，相當驚人。

有鑑於此，愈來愈多企業開始重視員工睡眠健康，透過衛教宣導來提高警覺心，惟至今仍無法普遍性的將睡眠呼吸中止症排入員工健檢方案，受限原因包括傳統呼吸中止症檢測，需至睡眠中心睡一晚，動輒得排上3～6個月之久。居家檢測也易因自行操作技術問題，包括線路、貼片脫落，造成檢測結果失準。

安克生醫李伊俐董事長指出，全球約20％人口患有阻塞性睡眠呼吸中止症，中重度患者高達4.25億人；台灣睡眠呼吸中止症患者則超過40萬人，當中近9成未被診斷或治療。

安克生醫研發的睡眠呼吸中止症檢測系統可於10分鐘完成檢測，從中找出屬於中重度的患者，檢測方便性的提高，有助拉高民眾檢測意願，更能達到大量、快速檢測的結果。目前已獲國內數家電子業大廠進行接洽，現正結合健檢中心進行合作，納入公司員工健檢方案，照顧員工健康。

(工商 )