財政部發布「109年度執行業務者收入標準」指出，醫事人員與受疫情衝擊等兩種執行業務者在2021年5月報稅時，費用標準比率可依照112.5％計算，等於減稅額度提高1/8。

若執行業務者未依法設帳記載並保存憑證，也未能提供證明所得額帳簿文據，則按照財政部每年公告的「執行業務者收入標準」裡面的費用標準比率計算成本，剩下收入則計稅。

舉例來說，律師、會計師、地政士、商標與專利代理人、記帳士109年度費用標準皆為30％，這些執行業務者每獲得100元收入、其中30元為成本費用，剩下70元計入綜合所得額課稅。

不過，若律師、會計師等受疫情衝擊，109年度總收入較108年度年減三成以上，即可適用費用標準比率加成減稅措施，其費用標準從30％提高到33.75％。

而醫事人員不管總收入多少，皆可適用費用標準比率加成減稅措施，以內科、耳鼻喉科、眼科診所為例，其醫療收入（含藥費）費用標準原為40％，但因應109年度新制標準、可依照112.5％計算，提高為45％。

換言之，原本耳鼻喉科診所100元收入中，有40元為成本費用、60元要計稅，在新制下，成本費用提高為45元，僅55元計稅。

(工商 )