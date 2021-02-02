花旗信用卡又出包，遭金管會裁罰600萬元！金管會銀行局2日指出，花旗銀行被客戶發現在聯徵中心的紀錄上「消費分期」被誤記為「帳單分期」，恐影響客戶在其他銀行的信用卡利率，由於影響客戶數達18萬多人，金管會處以600萬元罰鍰。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，花旗銀行未依金管會規定及聯徵中心有關消費分期及帳單分期之報送定義，誤將客戶於信用卡刷卡消費後向該行申請的「消費分期」報送為「帳單分期」，致該行自2010年12月起向金管會及聯徵中心報送之相關資料皆屬錯誤，可能受影響客戶數180,281人，且之後經該行自行檢視尚發現有其他類型之報送錯誤。

黃光熙指出，「消費分期」是指持卡人消費後採分期方式還款，有些特店會給予零利率分期，「帳單分期」是收到帳單後，剩餘的款項分期繳納，是由銀行提供利率計算方式。

黃光熙分析，「消費分期」報成「帳單分期」不會影響到持卡人在金融機構的「無擔保債務總餘額」，也不會影響到聯徵中心綜合信用報告中的個人信用評分，但影響到的是其他銀行在徵授信時會看到這個資訊，可能會核以較高利率，但也要看各銀行在核利率時有無參考這個數據。但對花旗客戶來說消費分期、帳單分期的利率都一樣，客戶沒有被多收利息，只有分類錯誤。

金管會除了罰鍰外，並對花旗採其他監理要求事項，包括第一，該行應檢討內部控制三道防線相關主管人員責任，並強化法令遵循單位的職責與功能。

第二，該行就本案的報送錯誤可能影響，應建立妥適客戶權益保障處理機制。

第三，該行應加強控管相關作業流程並列入內部稽核及自行查核的重點項目。

花旗銀近年信用卡頻出包，2018年11月就發生花旗銀信用卡逾繳刷卡消費款導致被盜刷、2019年2月信用卡計息邏輯錯誤，如今再出包。

花旗銀行則指出，會尊重主管機關決議。該事件發生之後已即時修正資料。目前客戶於聯徵中心的資料皆為正確，因此客戶的信用資料完全不受影響，敬請放心。保障客戶權益向來是花旗銀首要目標，為展現負責任銀行的態度，花旗銀正積極通知相關客戶，主動提供客戶優惠權益；花旗銀亦將持續精進改善措施，強化控管機制，確保客戶權益。

(工商 )