黃秋生曾奪三度下香港金像獎影帝、三座金馬獎最佳男配角獎，停留在台灣兩個月，近日錄MOMOTV《大雲時堂》，他提及此生最大惋惜是沒能拿到金馬獎影帝，談起1993年最為台灣人熟悉的電影《人肉叉燒包》，他直呼：「那部應該要得到最佳男主角，金馬獎欠我一個影帝。」更首次在節目透露，要再拍一部能夠得最佳男主角的片，片名、劇情都想好了，就叫《老千獵人》，誓言要奪回影帝寶座。

黃秋生近日來台拍攝實境餐車節目，深刻感受到「台灣人對食物要求，跟我非常不一樣」，台灣人特別喜歡店家呈現食物原味，沒有加工、醃製，但並非所有食物都可以要求原味，有些加入鹽反而增加鮮味，他笑說：「若都要吃原味，那就生吃好了，甚至吃手指，都會覺得好吃。」

黃秋生（左）近日與李四端分享來台感想。（MOMOTV大雲時堂提供）

談到台灣最需要加強的地方，黃秋生直呼台灣人的友善及禮貌，完全是香港要學習的，「但台灣的建築，真的醜到爆，都是隨便一棟棟，有些竟還得過獎」，令他覺得不可思議。主持人李四端提及與兒子的感情，黃秋生直言：「君子之交淡如水。」因他從小家境貧困、流落街頭，兒子反而從小就有好教育，在國外求學，父子成長環境不同，根本是「平行時空，兩個世界」。

至於黃秋生如何看待台灣的演藝環境，他認為現在香港混亂、大陸限制影視很多，「現階段正是台灣電影業大好時機」，並鼓勵台灣趕緊把兩岸三地電影地位拿回來，進而利用電影業帶動整體文化產業。

(中時 )