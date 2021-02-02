多家企業團體捐贈「CNC電腦數值控制花鉋機及自動換刀系統」給屏科大木設系木材加工廠，往後師生設計製造作品更省時。（潘建志攝）

多家企業團體捐贈「CNC電腦數值控制花鉋機及自動換刀系統」給屏科大木設系木材加工廠，往後師生設計製造作品更省時。（潘建志攝）

多家企業、團體聯合捐贈價值180萬元的「CNC電腦數值控制花鉋機及自動換刀系統」給屏東科技大學木設系木材加工廠，有了智慧化設備輔助，師生設計製造作品更省時，原本要花20小時的時程縮短到5分鐘，作品完成度與創意度都能提升。

台灣曾是全球第2大家具出口國，但隨著產業外移，人才也逐漸凋零。海外台灣木業教育基金會曁椿昇木業公司董事長陳彥宏，與宏森木業集團、恩德科技公司等業者，共同捐贈180萬元的「CNC電腦數值控制花鉋機及自動換刀系統」給屏科大木設計，希望培育更多優秀人才。

這套智慧系統可將師生的設計，透過繪圖軟體繪製完成後，導入機器進行運算，能精準快速的裁切出各式組件，完成作品，不但快速將創意發想實體化，縮短創作過程，作品完成度也大幅提高，甚至手工無法製作的也做得出來。

校長戴昌賢說，未來木設系學生就業，要設計出符合市場需求的產品，學會如何以智慧機械完成產品很重要。陳彥宏說，未來即將邁入工業4.0時代，若無先進設備輔助，學生未來所學很難與職場銜接。捐贈這台機器設備輔助學校教學，培養更多優秀人才，讓學校與業界相輔相成、共同成長。

(中時 )