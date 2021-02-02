桃園市長鄭文燦2日在防疫會議宣布，醫院的行政跟清潔人員若涉及確診或居家隔離，比照醫事人員加發慰問金，傍晚他受訪表示，目前全市醫事人員居家隔離大概570餘位、每人發3萬元，確診9位每人發10萬元，初估2間醫院另有40人以內的行政和清潔人員，「應該會比照發3萬元」。

鄭文燦說，桃園市府針對醫事人員，若因執勤確診新冠肺炎發10萬元、遭居家隔離則發3萬元，目前估計居家隔離的醫事人員大概570餘位，確診醫護則有9位。

鄭文燦不諱言，在醫院現場有涉及防疫的，還有行政人員、環保清潔人員，近2日在醫院處理慰問金行政作業時，院方也有反應現場作業的風險相同，也被隔離，希望比照辦理，包括桃醫還有另外一家醫院都有這樣的聲音，因此市府也宣布將他們一併匡列進慰問金的補助對象。

面對媒體詢問保全有沒有？鄭文燦說：「這個醫院要去定義！」，市府就是宣布行政人員跟環保清潔人員，強調像是清潔人員，要清理廢棄物，「其實風險蠻大的！」，因此市府盡量框大一點。

鄭文燦說，醫護這兩天已陸續發放，至於行政人員跟環保清潔人員，初估2醫院加起來不超過40位，額度是否比照醫事人員，已指示請衛生局研議，應該會比照醫護居隔就發3萬元，「他們都是防疫現場的人員，一樣的辛苦，一樣的有風險！」

(中時 )