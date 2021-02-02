「屏東咖啡園區」2日在吾拉魯滋部落開幕，包括咖啡體驗館、咖啡產業技研中心、咖啡展銷中心，是咖啡愛好者不可錯過的新景點。（潘建志攝）

「屏東咖啡園區」2日在吾拉魯滋部落開幕，包括咖啡體驗館、咖啡產業技研中心、咖啡展銷中心，是咖啡愛好者不可錯過的新景點。（潘建志攝）

「屏東咖啡園區」2日在吾拉魯滋部落開幕，除了是展銷中心，負責打響「屏東咖啡P-Coffee」外，也是咖啡產業技研中心，提供各式咖啡製作加工設備，及人才培育地點，是咖啡愛好者不可錯過的好去處，將成為屏東新特色景點。

屏東咖啡從日本時代就有，不過後來逐漸沒落。近年在縣府協助推廣下，愈來愈多原鄉開始種植咖啡，包括德文咖啡、泰武咖啡等都已小有名氣。不過因散兵游勇般各自發展，無法產生具規模性經濟，縣府6年前開始統整打造「屏東咖啡」品牌。

屏東咖啡園區內有三個咖啡場域，包括咖啡體驗館、咖啡產業技研中心、咖啡展銷中心。體驗館包括咖啡烘焙及手沖DIY體驗、多媒體教室與咖啡產業解說等；產業技研中心有農藥快篩、烘焙、加工包裝、咖啡拍賣交易系統等設備，也是人才培育場所，有國際認證的杯測師輔訓與評鑑活動。

展銷中心以10座貨櫃打造，共有10家商家進駐，除了販售咖啡相關產品外，還有原住民料理、服飾、文創商品，及芒果等產業，未來也會舉辦假日音樂市集，成為民眾休閒旅遊的新景點。

咖啡園區位於屏185線沿山公路中央樞軸，地理位置極佳，可串連周邊185縣道景點，包括山川琉璃吊橋、禮納里部落、涼山瀑布、萬金教堂、可可跨域推廣所、林後四林森林公園等，打造屏東咖啡旅遊行程。

(中時 )