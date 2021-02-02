日本女星綾瀨遙迎接出道20週年！被媒體譽為最強「36歲女星」之一的她，無論什麼角色都能發揮百分之百的演技，在綜藝節目上大方自然的態度，更常常成為網友熱烈討論的話題，睽違2年半再度主演日劇《天國與地獄》，與高橋一生的「靈魂互換」衝出高收視率，突破「可愛」界線。

擁有廣大年齡層支持，就算後勁新秀不斷，綾瀨遙仍屹立不搖，各種類型題材都難不倒。日前受訪時，透露不會刻意節食，會順著身體的節奏用餐，所以無論「一日三餐」又或是「每日一餐」都可以，只要能取得平衡就好，偶而會下廚的她，表示會看當下喜歡吃什麼，但不會去管數量跟熱量，唯一講究的就是油跟調味料。肚子餓的話會，也會看心情選擇食物，但冰箱一定要有的東西就是「冰淇淋」，並強調如果餓過頭也不會爆吃，而家人種的蔬菜也是其重要營養來源，高麗菜、香菜常常成為她餐桌上如沙拉等重要食材。

WAKUWAKU JAPAN也將自今（1）日起、每週一至週五晚間10點推出「綾瀨遙」超級特輯，從《女強人小媽》、《在世界中心呼喊愛》、《今天不上班》到最新《天國與地獄》，連續2個月鎖定綾瀨遙的百變魅力。

(中時 )