為了便利民眾規劃年節期間的時間規劃，各大電信陸續公佈了年節期間的帳單延收事宜以及門市營業時間。遠傳電信、亞太電信以及台灣之星的用戶可參考以下資訊。

【遠傳電信用戶】

遠傳配合春節連續假期彈性調整帳單繳款期限，原帳單繳款截止日為2/11(四)者可順延至2/19(五)；2/13(六)者可順延至2/20(六)；2/15(一)者可順延至2/22(一)。此外，遠傳邀請用戶一起啟動防疫新生活，多加利用零接觸便利的遠傳心生活APP、官網，點選簡訊帳單連結線上繳費，便利又安全！為鼓勵用戶使用更優質的帳務服務，遠傳用戶可申辦自動扣繳，不僅方便省時，更不用擔心忘記繳費及逾期問題。遠傳電子帳單新用戶，還有免抽獎就可獲得開春紅包，2月底前首次申請e帳單，免抽即送遠傳friDay購物9,800元購物金。

因應春節連假，遠傳全台門市營業時間調整，若用戶於春節期間希望至全台門市完成各項服務，請先參考遠傳官網連結，遠傳門市營業時間調整如下： 除夕(2月11日)各直營門市正常營業至17:00(部分百貨及特殊商圈店點，如板橋遠百、桃園遠百及台中遠百等店點配合百貨商場營業時段於當日18:00結束營業)。初一、初二(2月12日、2月13日)各直營門市不營業(部分百貨、特殊商圈店點，如逢甲福星、高雄瑞豐則正常營業)。初三(2月14日)起各直營門市恢復正常營業時間。

【亞太電信】

針對春節期間繳費時間，亞太電信宣布原帳單繳款截止日為2月10日及2月15日的用戶，分別順延至2月17日及2月18日繳費，同時，讓用戶可以好好享受春節假期。因應防疫宅在家的情景，亞太電信數位門市於過年期間提供24小時服務；此外，數位門市提供簡便的門號申辦服務，跨界與超商合作，線上下單、線下至萊爾富或全家便利商店進行購卡，僅需10分鐘，用一杯咖啡的時間即可快速開通門號。

亞太電信實體門市將於除夕至初五進行彈性調整。直營門市部分，除夕到初二(2月11日至13日)營業時間調整為11:00至17:00；初三到初五 (2月14日至16日 )全省門市恢復正常營業時間，部份特殊商圈店點除外，如三創門市除夕營業至18:00，初一後則恢復一般日正常營業時間。加盟門市部分，除夕當天部分門市最晚營業至18:00，初一至初五(2月12日至 16日)為11:00~ 20:00不等；而少部分加盟門市則是從初一休息至初五；年初六(2月17日)全部門市恢復正常營業時間。

【台灣之星】

針對春節期間，台灣之星為不打擾用戶的佳節時光，農曆春節期間停止寄送紙本、電子及簡訊帳單，並暫停催收作業，春節期間用戶仍可善用包含全國繳費網、銀行帳戶繳款、ATM轉帳及信用卡線上刷卡等多元自助管道進行帳單繳款。

爲體恤第一線門市人員的辛勞，在一年一度的重要團聚時刻，全台直營門市將於農曆春節期間彈性調整門市營業時間，在除夕(2/11)當天17：00提早結束營業，且大年初一(2/12)、初二(2/13)全面不營業(機場門市除外)。建議民眾在前往門市前可先致電與門市人員確認，以免耽誤寶貴時間。有關各門市詳細資訊請至台灣之星官網查詢。

台灣之星春節期間彈性調整直營門市營業時間。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

同時，台灣之星網路門市春節期間24小時不打烊，過年期間也可在家輕鬆購物、快速下單！物流方面，2/9(二)至2/16(二)期間將暫停配送，讓辛苦的物流人員在年節期間也能有時間陪伴家人，宅配物流與超商取件自2/17(三)起恢復正常配送作業，將依訂單成立時間依序盡速完成配送；超商取件商品若於農曆春節前已配達超商，年假期間仍可正常取件。由於配送地區不同，商品送達時間也會有所差異，配達日仍以實際配送情況為主，用戶可隨時至【網路門市>訂單查詢】查詢訂單進度，若尚未顯示【物流配送中】，即表示該商品尚未開始出貨，敬請耐心等候。

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