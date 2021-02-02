精準美型代表嘉賓鍾瑶出席活動。（媚登峯提供）

鍾瑶體驗「HUBER 360體雕運動儀」，30分鐘就香汗淋漓。（媚登峯提供）

媚登峯集團創辦人莊雅清與鍾瑶。（媚登峯提供）

鍾瑶2日以新美型代表身分出席媚登峯體雕運動儀美型體驗活動，她受訪時被問到這兩天延燒的雞排妹遭性騷擾事件，雖然對新聞內容一無所悉，但她表示自己遇到的男演員都滿紳士的，出席活動也還好，不過會喝酒的尾牙場就比較容易遇到，她會跟喝多的男生保持一些距離，如果遇到對方手要伸過來，她就會以「四兩撥千斤」方式將手撥開，但如果對方行為太過份，她就一定會開口「提醒」，而且會告訴現場女生們要注意！

鍾瑶認為，言語上的性騷擾傷害程度其實不亞於肢體上的騷擾，她就遇過劇組工作人員很愛調侃女生身體、講黃色笑話，讓她非常生氣，當場跟製作人抗議，希望他們在現場不要開這種玩笑，因為聽起來就是讓人不舒服，「有時語言上的騷擾反而比肢體騷擾更可怕，因為看似無形，讓你不知道如何反擊」。當勇敢跳出來反擊或仗義執言時，不怕對方「見笑轉生氣」嗎？鍾瑶帥氣表示：「那是他的事！」如果無法靠著提醒來解決這這種事，她就會講出來讓大家都知道。

至於是否曾在拍舌吻戲時覺得被騷擾？她則開玩笑說：「應該是我舌吻別人比較多！」她說拍吻戲的機率很高，如果是臨時想出來的現場反應，如果對方有先講，讓她做好心理準備，她都能接受。

今年過年剛好會遇上情人節，她大方坦言應該過年前會去男友曹晏豪家拜年送禮，覺得這是過年該有的禮數，至於情人節，「他自己跑去跟別人爬山了啦！剛好我們都沒想到遇到情人節，他已經先約好了，因為他們約好多人，我還是減少群聚比較好」。

鍾瑶平日熱愛戶外活動，登山、潛水、游泳等陸上水下運動，外型和體態一直高度自我要求，堪稱「精準美型」最佳代表，最近為了年後新戲拍攝正在講積極預作準備。鍾瑶透露自己人生體重巔峰曾在高中時期到達56公斤，體脂最高到19、最低17，目前多維持在18，170公分、51公斤的她透露，自己一直呈現在「需要增加肌肉量」的狀態，想要增肌並不簡單，目前盡量維持每週運動2-3天、每次2小時，平常要多攝取蛋白質與優質澱粉，進劇組長期拍攝時才更有體力。她笑說：「30歲後真的會有感覺、需要維持運動才能保持身型體態，也要有正常的睡眠與運動才會健康。」

她今（2日）特地到媚登峯擔任嘉賓開箱新品，體驗最新科技AI精準培訓師「HUBER 360體雕運動儀」，愛嚐鮮的她在體驗過程中直呼過癮有趣、玩得不亦樂乎，大讚厲害，「這儀器會運用左右平衡方式，幫助鍛鍊到核心與許多一般運動姿勢不會使用到的小肌群，很建議愛運動人的可以做為輔助、平時少不愛運動者可以當階段性的健身訓練。」她還透露平時會盡量不搭電梯、改走樓梯順便運動，同時鍛鍊心肺體能、一舉數得。

(中時 )