網友近日到高雄市前鎮區的一處停車場停車，離場時卻被繳費機上顯示的金額驚呆了，竟要價4980元。(摘自爆廢1公社)

一般來說，建在鬧區、市中心的停車場收費會較高，不過近日有位民眾停車不到3個小時，離場時卻被收取4980元費用，差點嚇傻。其中，有眼尖網友發現，原因恐出在繳費機上的時間，竟慢了整整一個月。

「我到底看到了什麼！」原PO在臉書「爆廢1公社」上表示，近日到高雄市前鎮區的一處停車場停車，離場時卻被繳費機上顯示的金額驚呆了，竟要價4980元。原PO無奈說道，「我才停不到3個小時...」。

看到這驚人的收費，網友表示，「這停車場是以秒計費的？」、「一分鐘27元，一小時1620元 、「你是不是誤停了1輛火車」。對此，網友認為應該是機器故障，要原PO聯絡客服。另外也有可能是車牌辨識錯誤，系統抓到別台車了。

不過有眼尖的民眾發現，根據繳費機上顯示的停車時間是「1／1－1／31」，已經過了整整一個月，難怪會這麼貴。網友笑翻表示「進場時間1/1號，繳費時間1/31，看來你穿越時空了」、「停了30天啊！你的1小時人間已過10天....」、「你是不是不小心穿越了一個月，上面顯示你進場時間是1/1號」。

《中時新聞網》實地撥打客服電話，業者表示不清楚。

(中時新聞網)