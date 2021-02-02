農曆春節即將到來，適逢苗栗縣大湖草莓季，交通部公路總局預估台3線將湧入大量車潮，2日辦理記者會宣導採草莓攻略，建議民眾上午10時以前來，10時以後也可到公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等地體驗採草莓樂趣。

公路總局第二區養護工程處長劉世桐說明，預估台3線大湖地區車潮尖峰日期及時段發生在12日（初一）至15日（初四）每日上午10時至下午19時，因此要到大湖採草莓可於上午10時前抵達，分散時間及空間，以紓解道路壅塞狀況。

劉世桐建議，從苗栗交流道來的車流可以走台6線到公館地區草莓園、從北部來的可以走台3線往南到獅潭草莓園、從台中來的可以走台3線往北到南湖草莓園；並可利用台72線，尚有台3線、台6線，民眾亦可透過124縣道、130縣道、140縣道、苗26線及苗52線等轉接台3線採草莓。

另，針對台61線西濱快速道路春節車潮，將於初三到初五下午2時至晚間10時，封閉竹南鎮6處平交路口，並於沿線所有平交路口實施號誌優化，延長主線綠燈時間，預估有助縮短15分鐘行車時間。

苗栗監理站蘇淑賢站長提醒，遊客可多利用公共運輸工具，國道客運自9日到16日平均都有85折優惠，台灣好行路線使用電子票證半價優惠，苗栗高鐵站也有景點接駁服務。

(中時 )