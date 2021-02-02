證交所今（2）日召開有價證券上市審議委員會，審議一致通過第一化成-KY（2250）初次申請股票第一上市案。

第一化成-KY公司負責人為應華精密科技代表人胡湘麒，資本額為2.2億元，申請上市時之淨值為9.52億元，主要業務包括高端精密塑料射出成型製品之製造、加工與買賣，產品主要應用於汽車、衛浴家電及辦公設備等零組件，輔導上市證券承銷商為康和證券。

第一化成-KY自2017～2019年稅前純益各為：1.51億元、1.58億元、1.55億元，2020年前三季8,637萬元；每股稅後盈餘各為6.08元、4.19元、5.93元及3.79元。

在市場結構方面，至2020年前3季止，日本占44.77％、中國占26.82％、越南14.23％、其他地區14.18％；全體董事持股比率：董事9席，持股計18.54％（至2020年11月30日止）。

(工商 )