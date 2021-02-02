宋芸樺、禾浩辰自電影《等一個人咖啡》出道，暌違7年後，2人近期在公視除夕賀歲喜劇《白日夢外送王》再度合作，拍劇空檔還互撩，宋芸樺先說「你不要7年之後還是那麼愛我」，禾浩辰回說「I think this girl must be crazy.（我想這女生瘋瘋的）」，兩人更娃娃音對話，禾浩辰先說「我三歲」，宋芸樺又接話「我兩歲，哥哥你看起來像40歲」，逗笑現場工作人員。

宋芸樺客串飾演房仲小姐，現場引領客戶帶看店面，還帶著一張假笑臉，但面對原屋主父子卜學亮、禾浩辰又扳起臉孔，還跟禾有鬥嘴戲碼。雖只是客串，但她從下午4點就開始構思凌晨要拍攝的戲如何呈現，相隔7年再合作禾浩辰，她想起他當年在表演課表演熊貓，也說「過7年我也變漂亮，你也變帥了，但今天沒有感情戲有點失望」；禾浩辰也覺得不過癮，希望有更多肢體碰撞，還說要爭取一下。

《外送王》除了邀來宋芸樺，也邀請唐綺陽、蔡昌憲、黃鐙輝、「這群人」木星等人客串演出，唐綺陽劇中飾演自己，幫甜點師傅卜學亮開直播助推，頻頻伸手取食卜學亮做的「牛粒」小甜點，但私下唐綺陽反而喜歡吃鹹食。她劇中台詞多，客氣地說「希望沒有耽誤大家的進度」。近2年多健身的蔡昌憲，客串美食達人「猛哥」，靠著跟婆媽搏感情、賣笑，推銷自己的健康食品斂財，開拍前還健身1個多小時。

黃鐙輝劇中演出「莊董」，盛讚對手戲演員、入圍金馬影帝的巫建和「自帶能量」，表示自己接收到對方能量，「無招勝有招」展現搞笑功力。串演「奧客」的木星，則被主演禾浩辰、巫建和逗得團團轉，騙她說「導演很兇」，讓木星緊張萬分。而林哲熹、屈中恆、樓心潼等也在劇中軋上一角，跟主演卜學亮、禾浩辰、巫建和等對戲，熱鬧非凡。

唐綺陽、卜學亮在公視賀歲喜劇《白日夢外送王》有開直播對手戲。（公視提供）

屈中恆飾演企業家、巫建和的父親。（公視提供）

林哲熹演出交通警察。（公視提供）

黃鐙輝演出公視賀歲喜劇《白日夢外送王》片中「莊董」與巫建和（右２）有精彩對手戲。（公視提供）

蔡昌憲演出公視賀歲喜劇《白日夢外送王》片中鼓吹健康食品斂財的「猛哥」。（公視提供）

樓心潼客串演出公視賀歲喜劇《白日夢外送王》片中叫外送的OL辦公室員工。（公視提供）

「這群人」木星飾演到卜學亮店中的奧客。（公視提供）

(中時 )