宋芸樺、禾浩辰自電影《等一個人咖啡》出道,暌違7年後,2人近期在公視除夕賀歲喜劇《白日夢外送王》再度合作,拍劇空檔還互撩,宋芸樺先說「你不要7年之後還是那麼愛我」,禾浩辰回說「I think this girl must be crazy.(我想這女生瘋瘋的)」,兩人更娃娃音對話,禾浩辰先說「我三歲」,宋芸樺又接話「我兩歲,哥哥你看起來像40歲」,逗笑現場工作人員。

宋芸樺客串飾演房仲小姐,現場引領客戶帶看店面,還帶著一張假笑臉,但面對原屋主父子卜學亮、禾浩辰又扳起臉孔,還跟禾有鬥嘴戲碼。雖只是客串,但她從下午4點就開始構思凌晨要拍攝的戲如何呈現,相隔7年再合作禾浩辰,她想起他當年在表演課表演熊貓,也說「過7年我也變漂亮,你也變帥了,但今天沒有感情戲有點失望」;禾浩辰也覺得不過癮,希望有更多肢體碰撞,還說要爭取一下。

《外送王》除了邀來宋芸樺,也邀請唐綺陽、蔡昌憲、黃鐙輝、「這群人」木星等人客串演出,唐綺陽劇中飾演自己,幫甜點師傅卜學亮開直播助推,頻頻伸手取食卜學亮做的「牛粒」小甜點,但私下唐綺陽反而喜歡吃鹹食。她劇中台詞多,客氣地說「希望沒有耽誤大家的進度」。近2年多健身的蔡昌憲,客串美食達人「猛哥」,靠著跟婆媽搏感情、賣笑,推銷自己的健康食品斂財,開拍前還健身1個多小時。

黃鐙輝劇中演出「莊董」,盛讚對手戲演員、入圍金馬影帝的巫建和「自帶能量」,表示自己接收到對方能量,「無招勝有招」展現搞笑功力。串演「奧客」的木星,則被主演禾浩辰、巫建和逗得團團轉,騙她說「導演很兇」,讓木星緊張萬分。而林哲熹、屈中恆、樓心潼等也在劇中軋上一角,跟主演卜學亮、禾浩辰、巫建和等對戲,熱鬧非凡。

唐綺陽、卜學亮在公視賀歲喜劇《白日夢外送王》有開直播對手戲。(公視提供)

屈中恆飾演企業家、巫建和的父親。(公視提供)

林哲熹演出交通警察。(公視提供)

黃鐙輝演出公視賀歲喜劇《白日夢外送王》片中「莊董」與巫建和(右2)有精彩對手戲。(公視提供)

蔡昌憲演出公視賀歲喜劇《白日夢外送王》片中鼓吹健康食品斂財的「猛哥」。(公視提供)

樓心潼客串演出公視賀歲喜劇《白日夢外送王》片中叫外送的OL辦公室員工。(公視提供)

「這群人」木星飾演到卜學亮店中的奧客。(公視提供)

(中時 )