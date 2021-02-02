新冠肺炎疫情蔓延，防疫優先，竹山鎮立圖書館為了讓孩子安心借閱書籍，引進1台殺菌除塵機幫書本「洗澡」，民眾借閱書本後，先將書本送進殺菌機「乾洗」40秒滅菌除塵，就可以安心閱讀，徜徉書中世界。

南投縣閱讀風氣興盛，文化局結合18％巧克力工房，開辦「閱讀護照」，鼓勵學生閱讀、撰寫讀書心得及參加藝文活動，即可獲得巧克力獎勵，並且進行評審，借書最多的閱讀達人和心得寫作高手公開頒獎，香濃的巧克力是擋不住的誘惑，因此也帶動閱讀風氣。

竹山鎮長陳東睦表示，寒假期間，書本就是陪伴孩子最好的朋友，為了讓閱讀書籍更安全，竹山鎮立圖書館引進殺菌除塵機，讓書本乾洗吹風變乾淨，民眾借書完成手續後，依照機台上指示，放進機器擺放好後，關上門按下開關，就開始進行殺菌，40秒後就可以將書本取出，消除看不見的細菌，降低接觸傳染的疑慮，讓大家安心看書。

陳東睦表示，孩子是國家未來主人翁，培養孩童閱讀習慣很重要，營造更安全的閱讀環境更是首要的工作，公所責無旁貸，希望透過殺菌除塵的機器，讓讀書也能徹底防疫，同時更加落實防疫政策，讓孩子讀書沒有負擔，家長也能安心。

(中時 )