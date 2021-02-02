一名曹姓女子2019年8月擔任長榮空姐時，於飛往拿大加倫多的飛機上，疑酒後失態，半裸坐在地上尖叫，被扶上床後又被聽到撞床、撞牆聲，絲襪還破了3個大洞，被長榮以罪不可赦為由解雇。曹女不服提告，主張是服用安眠藥導致，但台北地院認為曹女吃藥5年都沒夢遊，不採信其說法，認定長榮將她開除有理，判她敗訴。

據了解，曹女事發時於輪休期間半裸坐在地上尖叫，機上幹部上前關心時，聞到她嘴裡有濃濃的酒味，扶她上床後，又聽見她撞床、撞牆的聲響，直到休息時間結束仍未酒醒，被長榮以「觸犯天條」開除。

但曹女反駁控訴，她2010年加入長榮擔任空姐，2014年間到醫院治療失眠，開始吃安眠藥，2019年8月事發時，她在輪休期間吃了安眠藥，鬧鐘響後就回去工作，醒來竟遭同事控訴機上喝酒遭開除，不服提告請求復職。

對此，長榮表示，曹女下機後，在多倫多對她驗出酒精反應，雖曹女辯稱下機前喝了漱口水、送餐時被潑到酒，但在幾名同事指證下，違規行為相當明確，且曹女在機上也能清楚回答同事問題，並非夢遊。

北院參考其他空姐證詞，認為曹女當時半裸坐在休息區階梯，發出尖叫聲，身體不斷搖晃、撞牆，休息時間結束還賴床1、20分鐘，絲襪也破了3個大洞，更聞到濃濃酒味，且此案發生前，吃藥5年都沒有夢遊，因而認為長榮依「客艙組員管理規則」開除有理，判曹女敗訴。

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(中時新聞網)