台灣新銳導演王逸帆首部劇情短片《洞兩洞六》故事描述一名菜鳥士兵負責站凌晨兩點到凌晨六點的哨，但是過程中卻不斷發生怪事，讓他「永遠下不了哨」，導演透過各種超現實的橋段，呈現出軍中體制的荒謬。

本片獨特的視覺風格和黑色幽默，讓王逸帆初試啼聲就拿下台北電影獎最佳短片，並入圍金馬獎最佳劇情短片。評審認為「《洞兩洞六》以極具野心、大膽的電影語言，傳神地表現軍中的荒謬經歷。在簡約的製作條件下，完成一部節奏感強烈的惡搞喜劇，兼具創意與幽默感」。

1990年生的王逸帆，畢業於北藝大電影創作學系碩士班導演組，《洞兩洞六》源自他碩二的期末作業，當時他的劇本提案都不被老師接受，直到某天意外翻到當兵時的大兵日記，上面寫著：「我以後一定要拍站哨的短片！」原來，當年在軍中，王逸帆覺得一個同袍精神狀況不好，擔心他挨罵會出事情，於是決定幫他頂罪。

一開始，他認為被長官罵沒有什麼，但是罵完回到寢室一個人之後，才發現因為累積的怒氣，他握拳的手一直在發抖，「那次發抖之後，我覺得我可能會變得跟他們越來越像。」後來他站哨的時候，都在思考怎麼樣才能不變成自己討厭的大人。喚醒過去的回憶之後，王逸帆2個小時內就完成了《洞兩洞六》的劇本。

為了片中選角，王逸帆更當起小粉絲跟蹤起演員，最後決定邀約北藝大戲劇系的古峰飾演男主角，古峰透露《洞兩洞六》拍了五天，其中4天他都要先把自己潑的滿身血才能上工，然後拍一整個晚上，很黏、很不舒服，但是他覺得很值得。古峰苦笑道，王逸帆在片場會把他逼到一個絕境，他在片中的情緒都是真的，「我沒有在演，真的很痛苦」。電影將於2月19日上映。

(中時 )