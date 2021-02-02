宏碁旗下新世代電競社群平台 PLANET9.gg 上線後即備受玩家矚目，平台服務持續完善，近期更優化教學培訓，即日起正式開放「課程」服務，邀請世界各地頂尖好手加入教練行列，透過簡單的步驟即可設置課程、教學，相互切磋，多方面提升電競技能。除此之外，PLANET9.gg手機 app 同步登場，搭載即時翻譯軟體「SigridWave」讓玩家輕鬆連線揪團、論戰，盡享遊戲終極體驗。

宏碁電子競技服務總處長莊子龍指出：「宏碁自硬體起家，在電競電腦領域以創新及獨家的散熱技術，帶給玩家領先業界的電腦設備， Predator League 聯盟賽事，更讓玩家親身感受熱血盛事；此外，旗下電競社群平台 PLANET9的推出能滿足所有玩家需求，提供一個平等、互助及交流的競技場，線上及線下的整合亦完整遊戲玩家的電競生態圈。」

PLANET9.gg 最受玩家期待的「課程」服務上線，頂尖玩家們可依據個人專長，開放不同內容的教學課程，支援多個遊戲項目、一對一或團體教學形式；除了透過自己的一技之長開啟斜槓電競教練生涯，還能依照自己的時間彈性增加額外收入，將喜愛的電競興趣轉為事業。「課程」開放以來，已經吸引眾多知名選手、教練與實況主加入教練行列，如《英雄聯盟》實況主咪咪蛋、多項射擊遊戲官方主播阿森、《特戰英豪》職業選手 Kant 與《虹彩六號》官方賽評 kvN 等，實況內容獲廣大迴響，線上教學的便利性更受玩家喜愛，在疫情世代下成為電競教育的選擇之一。

PLANET9.gg「課程」服務，針對想要精進自己技能的玩家，藉由教練介紹、課程內容、語言類別等分類選課，課程內容分為即時觀戰、回放分析及並肩作戰三種進行方式，依據不同等級、預算與教學內容等偏好，玩家可自由選擇合適的教練及課程。PLANET9.gg 提供玩家一個平衡互惠的成長平台，每一位玩家在不同階段，皆可依據個人的競技基礎進行課程調整，從休閒、競技取向、業餘等級至邁向職業的玩家，皆可在遊戲專業與分享教育之間轉換身分，逐漸提升電競教育環境。

為方便遊戲玩家能隨時分析戰績、交流遊戲心得及掌握賽事規劃，PLANET9.gg 手機app應用程式正式開放下載，其中特別載入AI翻譯服務「SigridWave」，提供中、英雙語的遊戲行話翻譯服務，讓玩家暢聊遊戲體驗，隨時接受戰帖、挑戰賽事。

電競社群平台 PLANET9.gg 自問世以來，已舉辦過多場大型賽事及活動，更有多位電競圈知名人士加入、受到各界高度關注，註冊人數更是與日俱增，橫跨全球各大洲，打破地域、玩家等級、單一遊戲及語言等多項限制，成為一個多元化的電子競技平台；未來，宏碁將持續完善 PLANET9.gg 電競平台的服務設計，致力於提供一個最全方位解決電競玩家需求的體驗。

(科技)