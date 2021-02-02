屏東縣為全台檸檬最大產區，一年四季皆能生產，2日由屏東縣金園農產品生產合作社封櫃外銷大陸，共裝箱1,950箱，總重23.4公噸的檸檬鮮果，正式啟航運往中國上海。

啟航儀式，邀請屏東縣縣長潘孟安、高雄區農業改良場副場長吳志文、農糧署副署長姚志旺、農糧署南區分署分署長羅正宗、及立委周春米等人到場參加。

潘孟安表示，屏東縣檸檬種植面積1,898公頃，占全台總種植面積近7成，為全台之冠，去年屏東檸檬外銷約1,441公噸，出口值約新台幣3,000萬元，金園合作社與農友共同努力，以生產優質、安全、品質優良的檸檬鮮果，有別以往檸檬原汁出口，此次能夠以檸檬鮮果出口到中國上海，為不簡單且樂見其成。

而且，屏東縣政府會持續努力推動並行銷屏東在地優質農產品，同時感謝農委會國際處及農糧署及在地立委協助果品外銷運費等相關補貼，不畏疫情持續前進拓展通路，期待今年檸檬外銷璀璨實績。

保證責任屏東縣金園農產品生產合作社出口檸檬鮮果截至上周已持續外銷3至4櫃，2日與農友及農糧署、屏東縣政府、高雄改良場共同見證裝箱封櫃出口，預計周六抵達中國上海銷往大型通路，年後更將以每周出口2櫃的出口頻度，持續拓銷屏東檸檬，檸檬外銷潛力無可限量。

(工商 )