林心如主演、製作的《她們創業的那些鳥事》首播後佳評如潮，她劇中飾演事業心重的「公冶小蔦」，搭上陳意涵飾演設計師「夏芷」、簡嫚書飾演交際女伶「林美季」，3個女性各自有特色。林心如日前接受訪問，坦言若再年輕10歲會想演「美季」，「我覺得美季很好玩，三三八八，自然有可以賣弄，跟男生看似有手段，但又天真」，不過「美季」穿著性感火辣，已是人妻、人母的林心如對尺度仍有顧慮，她笑說：「再加一點（布料），以前沒結婚就沒什麼顧忌，雖然現在也不會，但現在是媽媽，女兒同學家人看到會怎麼想」。

林心如飾演「小蔦」出身企業家族，在父親嚴厲管教、為商業聯姻，和本身學藝術設計的個性不搭，「小蔦」最後絕地大反彈，投入工作勝過家庭和小孩。林心如認為，在工作中自己和「小蔦」滿像，只要認定一件事，就會勇往直前，像是創業只有500萬，小蔦就砸450萬買餐具，「我也會，比如製作費有多少，我會全部用到極致，不會省，但不是亂用、是用最好，要先付出才有獲得」。

林心如在《她們創業的那些鳥事》飾演女強人。（可米傳媒提供）

劇中林心如為董事長特助，角色思慮清楚，直接明瞭不囉唆，有不少「開罵」戲碼，得事先把台詞背的滾瓜爛熟，完全要向從嘴巴講出來一樣，她自招前半個月很痛苦，許多「連環炮」台詞都記不清楚，還連線求助台北熟識的中醫師幫把脈，醫師告訴她心臟無力，影響記憶力，特地從台北寄中藥給林心如，服用半個月後果真好轉。她回想有一場戲，是她獨自交代眾人工作事項，但沒實際看到場景，讓她難以想像，她背了整晚台詞，所幸一次ok，讓她大大鬆口氣，「我NG就會很丟臉，壓力很大」。

身為職業婦女的林心如，她透露生活排序是家庭第一、再來是工作，「我很喜歡的，就會花時間把它做好，選擇要做就做好，不是沾一下碰一下，把家庭先安頓好」。去年她上半年忙《創業》，隔2個月接著忙《華燈初上》，期間還得兼顧研究所上課，比起過往她每次工作告段落，總會「逃出國」跟閨密出遊放空，因疫情關係無處逃，唯一放空就是待在家什麼都不做。

林心如劇中崇尚環保，天天騎腳踏車上班。（可米傳媒提供）

《創業》多在台中取景，林心如去年上半年在台中租屋，老公霍建華也愛相隨，帶女兒小海豚赴台中同住，不過林心如忙拍戲，父女倆則是忙逍遙，天天開google map找好吃好玩。略懂廚藝的林心如，曾做過韓式辣豆腐湯、紅酒燉牛肉、烤蛋糕等，當時在台中租屋，還特地買了整套鍋碗瓢盆，原以為有時間做飯，殊不知忙翻天，後來全叫外賣，全新廚具最後整套送人。

《創業》演員陣容堅強，除了林心如、陳意涵、簡嫚書外，還有邱澤、宥勝、林哲熹、李立群、藍心湄等，也有許多驚喜客串，像是嚴議文、高捷等。林心如說，有許多演員沒對到戲，她某天在路上巧遇高捷大哥，才知道他來拍《創業》，不過許多演員相當大方，常常請客劇組，像是藍心湄在就會有好吃的，邱澤則贊助4個月的星巴克咖啡，結帳時看到六位數金額「倒吸一口氣」。林心如過年前將工作告段落，手上還有1、2個項目待年後再開工。她期待嘗試黑道大嫂等角色，也想拍喜劇，「要讓人哭容易，讓人笑滿難的」。

林心如劇中飾演「公冶小蔦」事業心多過家庭，戲外的她則是家庭放第一。（可米傳媒提供）

林心如主演《她們創業的那些鳥事》也身兼製作人。（粘耿豪攝）

(中時 )