曾是知名的童星「糖糖」與丈夫共乘機車在停等紅燈時，遭後方廂型車追撞身亡。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

因豐年果糖廣告片而走紅的知名童星「糖糖」（本名）蔡亞臻去年10月間與39歲楊姓丈夫共乘一輛機車，在新莊區五工一路、化成路口停等紅燈時，遭後方廂型車追撞，後座的糖糖彈飛傷重不治；楊男則被撞飛到分隔島重傷。新北地檢署今日偵結，依過失致死罪等罪嫌起訴廂型車駕駛李姓男子。

1983年出生的「糖糖」曾是知名童星，90年代拍過多支廣告、連續劇，還曾舉辦演唱會，其中豐年果糖廣告讓她成為家喻戶曉的童星，與謝祖武合作演出「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，曾紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。

奪走「糖糖」性命的這起車禍，發生在去年10月18日下午1時許，60歲李姓男子駕駛廂型車，看到紅燈卻沒有減速，從後方高速撞上一排停等紅燈的汽、機車。在機車後座的糖糖遭車追撞後，先彈到擋風玻璃上，再跌落數十米外的馬路上，隨後慘遭其他車輛捲入車底拖行當場死亡，其餘人輕傷送醫。

據《三立新聞網》報導，檢警調查，肇事李男供稱是煞車失靈，一時驚慌才未做閃避。但警方調閱幾個路口，發現其行車情況都十分正常，到了事故路口卻突然加速。懷疑他誤踩油門肇禍，依過失致死罪嫌移送法辦。新北地檢署偵結，認為李男造成「糖糖」死亡、丈夫楊男及另一轎車駕駛藍男受傷，因此依過失致死、過失重傷害及過失傷害等罪嫌將他起訴。

(中時新聞網)