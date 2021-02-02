艾薇去年底發行單曲〈失重前幸福〉奪下各大數位平台排行榜冠軍，蟬聯KKBOX兩週週榜冠軍及台、馬、星三地日榜冠軍。近來再推出新歌〈甘蔗掰掰〉，並站上小巨蛋於「2021超級巨星紅白藝能大賞」首唱，首次來到紅白舞台的她，身著透視裝熱力開唱〈甘蔗掰掰〉，「一直都很期待能登上巨蛋及紅白這個大舞台，很幸福，我已經開始想像未來個人演唱會的樣子了」擅長舞蹈的艾薇帶著全黑舞團舞力全開，展現高超的歌藝。

艾薇充滿辨識度的撕裂嗓音，大唱「甘蔗渣男」流行語，副歌「甘蔗掰掰 頭髮甩甩」超洗腦，艾薇將女生態度咬字入歌，面對渣的另外一半，如同歌詞「Pui 啊 Pui 啊 Pui」展現不吃甘蔗不流淚的吐渣自信，艾薇藉由RAP直率唱出渣男控制狂卻又不負責任的超爛行徑，她表示，「唱這首歌的時候特別爽快，希望粉絲聽到的時候也很喜歡！」然而鬧的是，每次歌曲結束，艾薇又是一秒露出小女生的搞笑鬼臉，反轉個性切換，笑翻身邊的人。

這次新歌艾薇也挑戰融入更多肢體表演，特別設計「甘蔗掰掰 頭髮甩甩」舞蹈動作讓大家可以一邊聽歌一邊跟風動起來，舞蹈老師也發現從小練韻律操和芭蕾舞的艾薇，可以輕鬆做出其他人做不到的動作，就連直腿上劈等高難度動作，艾薇也能做的自然又帥氣。

艾薇推出新歌〈甘蔗掰掰〉。（環球音樂提供）

(中時 )