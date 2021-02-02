春節年味漸消失，中央書局推出獨特的人文年貨大街將於3日開展，展示傳統年節南北乾貨等緣由故事；展售傳統春聯剪紙、古早味童玩及年節文創商品等。此外，書局食堂推出「新春午茶組」，隨餐附送一張可食卡片，並提供毛筆沾用糖漿，讓你親寫下吉祥話，祝福賀卡可吃下肚，不管自己吃或送人不但應景，也兼具創意趣味。

百年歷史的中央書局，在牛年春節期間推出獨樹一格的年貨大街，打造知性、人文的書香春節。中央書局副總監沈貞慧表示，1至3樓空間規劃新春主題，以年貨大街攤位陳設展售五花八門的傳統年俗故事及物品，還有新鮮有趣的應景文創商品，例如年節拜拜的紅龜粿、壽桃，化身為平安符袋、紅龜粿抱枕及紅龜粿零錢包等。

中央書局結合新年習俗規畫年貨大街主題展，打造人文書香年味。（中央書局提供／陳淑芬台中傳真）

中央書局結合新年習俗規畫年貨大街主題展，打造人文書香年味。（中央書局提供／陳淑芬台中傳真）

沈貞慧表示，最特別的是搶先曝光的限量文創款「呆丸郎的專屬麻將-台灣麻將」，把麻將符號改以台灣意象呈現，讓方城之戰增加不少趣味，目前此款麻將在募資平台中預購還未出貨。

書局內的中央食堂，春節期間推出「新春午茶組」，大甲芋頭蛋糕淋灑焦糖、鹹鴨蛋蛋黃及金箔充滿貴氣及喜氣，還有鞭炮造型巧克力，搭配熱沖茶凸顯應景美味外，並附送一張以筊白筍及紅蘿蔔製成的可食用卡片，提供專用毛筆沾用糖漿，讓消費者親寫下祝福話語成為創意新春祝福卡片。沈貞慧表示，不管是送人或是自用，將祝福卡片吃下肚都是很特別的感受，歡迎大小朋友來嘗新。

(中時 )