行政院前院長暨新世代金融基金會董事長陳冲表示，華人長久以來都希望要有恆產，買個廣廈成家立業，惟現在的房價對於受薪階層是很難翻越的一道牆；依據統計，全國房價所得比約9倍、台北市更接近14倍，全國貸款負擔率約35％、台北市則高達57％，近期台北市「脫北率」受到外界的關注，台北市居民4年減6萬人，只未解決安德廣廈的夙願。

經濟學人也提過，2000年後多數已開發國家的自有房屋率都已經達到高峰，但是這些有「恆產者有恆心」的屋主開始懷疑，自有房屋是否真的如此美好？不僅是自有房屋須考慮機會成本、維護成本，研究也發現有房屋居然會影響創業，而因安土重遷放棄遠地的就業良機，也推升了失業率。

陳冲指出，建立房屋市場穩定有機制、供需、金融、租稅4大面向。政府常以調控房市價格為目標，運用金融、財政手段、實價登錄平台及住宅政策，但可惜這4大面向所用力道或不足或失衡，反而成為房價失控、滋生民怨，要改善現在的房價確實有難度。

社會上一直主張以增稅手段加重自住型投資客的資金成本，分別從交易稅、所得稅到持有稅（房屋稅、地價稅）下手。2014年調高房屋稅，同時卻又放寬到一個家庭合計3戶之內，仍可以適用自住稅率，減弱打擊力道，但地方政府調高民眾自住的房屋稅及地價稅，則產生頗多民怨和用法爭議

許多學術機構也先後指出，房屋稅業已失控，近年來房地稅大幅增長與超收，也是對民眾消費能力的挫傷，轉而影響經濟成長。陳冲說，其實稅賦負擔最容易轉嫁，反而推升房價，對抑制房價效果不佳。

觀察房價走勢，2000年以後還緩步上升，到了2009年房價就一路飆升，即便2010年起政府啟動管控房價措施，卻無法遏阻漲勢，回顧2000年以前，購地融資不易取得，利率多在7％以上，資產價格尚可控制；但是2002年以後所謂適度貨幣寬鬆及穩定匯率的政策下，雙率雙低形成養地養房的良好環境又未能及時採取選擇性信用管制，導致大量資金流入不動產，存款加權平均利率一路下滑到2字頭及5字頭，甚至到2019年的0.55與1.88，央行遲至2010年6月才採取一系列的針對性不動產放款管制措施，但房價已經積重難返。

金管會原在2011年4月起，提高銀行非自用住宅貸款的風險權數，由45％調高為100％及呆帳準備等措施，卻又在2017年年底實施「以住宅用不動產為擔保之債權」的風險權數部分：自用住宅放款的風險權數自45％降到35％，非自用住宅則自100％降到75％。反而讓銀行端增加1.3兆的放款空間，又促使當年房市交易止跌反彈，似乎金融面對房價易升難降有一定的影響。房貸利率低，增強買房需求，建商的土建融利率低，抗拒降價求售，房價難解。

2020年政府又推出新一輪的健全房市措施。在金融面，由中央銀行及金管會領軍，再度端出選擇性信用管制及提高土建融、餘屋貸款的風險性資產權數的資本計提。在歷經2008年金融風暴及2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情的二次全球貨幣寬鬆政策及趨近於零利率或負利率的影響，加上以往台灣兌美元匯率及利率雙低的金融環境，房市政策能否奏效，仍待觀察。

從制度、供需面的改善，只能冀望內政部，特別是租屋者的權利保護，尤其設租金上限，更需注意對出租者的稅賦減免，有助長期持有，也可避開房地合一稅，但反而吸引投資置產者轉成包租公。

有恆產者有恆心，是孟子在2300多年前留下的名言。另一方面，大詩人杜甫也在1200多年前因茅屋為秋風所破，而有安得廣廈千萬間之嘆，可見找個遮風蔽雨的場所，是自古以來的老問題。許多傳統觀念面臨考驗，以往理所當然的房屋政策是否要重新考慮？孟子、杜甫在世會怎麼想？

(中時 )