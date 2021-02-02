苗栗縣長徐耀昌2日前往南苗市場視察年貨產品標示，呼籲業者落實正確標示，讓民眾買得安心、吃得放心。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府衛生局啟動春節複合式專案，針對網購年節食品製造業、年貨大街暨應景食品販售業及餐廳等，抽驗春節應景食品，其中有1件不合格已要求下架停售。2日苗栗縣長徐耀昌到南苗市場視察年節應景食品，呼籲攤商落實食品標示，並提醒鄉親防疫不鬆懈。

縣府衛生局抽驗65件年節食品，包括豬、牛及魚肉製品、糕餅、花生製品、蜜餞、豆製品、生鮮蔬果、火鍋調理包及熟食菜餚等，檢驗防腐劑、過氧化氫、甜味劑、保色劑、微生物、動物用藥及農藥殘留等項目，檢驗結果有1件臘肉製品因防腐劑超標不合規定，已要求下架停售，並移至來源廠商所轄衛生局辦理。

徐耀昌2日視察南苗市場，關心年貨供應現況，檢視南北乾貨店舖臘肉、堅果、乾魷魚、香菇禮盒等產品標示品名，均符合食品安全規範。

徐耀昌表示，過年前加強年節食品稽查，希望讓民眾在採買年貨都能安全飲食、安心消費，同時也提醒民眾購買散裝食品時，掌握先「看」後「聞」順序，不選外觀過於鮮豔或白皙食材、不選刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品，並確認業者正確標示品名及原產地，讓民眾買得放心、吃得安心。

衛生局提醒，疫情期間，採買年貨仍要戴好口罩來，並落實勤洗手，注意自身健康，遵守防疫相關規範。

(中時 )