金管會銀行局今日（2/2）報送花旗(台灣)銀行信用卡及個人授信業務資料錯誤，花旗銀行聲明第一時間回應，除了尊重主管機關決議，並表示此項事件發生之後，銀行方面已即時修正資料。

花旗台灣表示，目前客戶於聯徵中心的資料皆為正確，因此客戶的信用資料完全不受影響，敬請客戶放心。

金管會今天指出，花旗(台灣)銀行對於信用卡客戶的消費分期及帳單分期等資料報送聯徵中心，自99年12月起向金管會及聯徵中心報送的相關資料都是錯誤的，金管會判定，可能受影響客戶數逾18萬人，且要求該行自行檢視之後，又發現有其他類型的報送錯誤。因此依法核處新臺幣600萬元罰鍰。

依據已有紀錄，此項罰款金額在外商銀行圈是相當嚴重的罰款。

花旗銀表示，保障客戶權益向來是該行的首要目標，為展現負責任銀行的態度，銀行正積極通知相關客戶，主動提供客戶優惠權益；該行亦將持續精進改善措施，強化控管機制，確保客戶權益。

(工商 )